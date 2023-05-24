القيادي شديد: فوز الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت دعوة للإفراج عن مصعب اشتية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إن فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اليوم، ومن قبله الفوز بجامعة النجاح، هو دعوة صريحة للإفراج عن المعتقل السياسي البطل مصعب اشتية وكل إخوانه المعتقلين بسجون السلطة.

وأضاف شديد أن فوز الكتلة الإسلامية دعوة صريحة لوقف التسنيق الأمني، وهو بيان بليغ فصيح لكل ذي عقل، أن الإقصاء والاعتقال والترهيب والقمع والتعذيب لم ولن يمس يوماً جذور شجرة طيبة أصلها ثابت كالجبال، ومنهجها محفوظ بحفظ القرآن.

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنلوجيا المعلومات وكمال ناصر.

وشاركت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أمس، في المناظرة الانتخابية بالجامعة، وسط حضورٍ طلابي حاشد، وكلمات حماسية ووطنية، تؤكد التزامها بخدمة الطلبة في مسيرتهم التعليمية.

وأعلن مناظر الكتلة الإسلامية الطالب الأسير المحرر المعتصم بالله زلوم، أن مرشح الكتلة الفخري لرئاسة الطلبة، هو المطارد والمعتقل السياسي في سجون السلطة مصعب اشتية.

وأكد زلوم أن كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، ستبقى وفية للشهداء والأسرى، وستواصل خدمتها للطلبة وستعمل بشكل موحد وستحافظ على خيار الوحدة الفلسطينية.