الاحتلال يعرقل فعاليات اللجنة الشعبية في اللد لإحياء ذكرى هبة الكرامة

أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة اللد عن تأجيل فعاليات إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة التي اندلعت في شهر مايو من عام 2021 حتى تاريخ 9/6/2023.

وقالت اللجنة الشعبية في بيان مقتضب: "بعد تقييم كل العوامل القانونية والقضائية وتلقي تقرير المدعي العام لشرطة الاحتلال رأينا أنه من الأفضل تأجيل المسيرة لموعد نحن نختاره وهو 9/6/2023، نطلب دعمكم وتفهم الضغوط والألاعيب التي تحاك ضد أهل اللد والداخل المحتل".

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد خالد زبارقة: "الشرطة لم تعطينا تصريحًا للتظاهرة ومنذ أمس ونحن نحاول متابعة الشأن القانوني للتظاهرة".

وتابع، "الكتاب الرسمي من المستشار القانوني للشرطة وصلنا قبل 3 ساعات تقريبًا، وجاء في الكتاب الرفض، نحن أخذنا بعين الاعتبار كل الظروف وقررنا تأجيل الفعالية".

وأردف، "نحن نريد أن تتم الفعالية التي تتضمن تظاهرة ومسيرة ونريد أن نقوم بعمل كل الإجراءات المناسبة لتخرج الفعاليات وتكون على مستوى كبير".

الجرمق الإخباري