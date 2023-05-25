الطقس: أجواء صافية معتدلة والحرارة حول معدلها السنوي العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام ومعتدلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في باقي المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.