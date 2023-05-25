حزب مغربي يطالب بسحب ممثله من مجموعة الصداقة البرلمانية مع (إسرائيل)

طالب حزب مغربي معارض، رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسحب ممثله في مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية (الإسرائيلية).

وقال برلماني لوكالة الأناضول التركية، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “رشيد حموني رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض) راسل العلمي، ملتمسا سحب ممثل عن الحزب من لائحة مجموعة الصداقة المغربية (الإسرائيلية)”.

وأضاف المتحدث: “لا نرغب في عضوية مجموعة الصداقة، ووجود اسم ممثل كتلتنا النيابية، مجرد خطأ إداري”.

وأعلنت الرباط، الثلاثاء الماضي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية (الإسرائيلية)، وفق الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان).

ونشر موقع المجلس أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية (الإسرائيلية)، دون ذكر تاريخ تأسيسها.

وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة “التجمع الوطني للأحرار” قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة “العدالة والتنمية” المعارضة.

وقال المجلس إن المجموعة “يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي المنتمي لكتلة حزب “الاتحاد الدستوري” النيابية (معارض)”.

من جانبه، قال مصدر برلماني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “المجموعة منذ تشكيلها لم تقم بأي عمل، وتشكيلها يأتي في إطار ما يقوم به البرلمان المغربي ضمن الدبلوماسية البرلمانية مع كل الدول التي تربطها علاقة بالمملكة”، دون تفاصيل أكثر.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادق مجلس النواب على أول اتفاقية موقعة مع (إسرائيل) تتعلق بالخدمات الدولية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن المغرب و(إسرائيل) استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المصدر: الأناضول