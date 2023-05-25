(الدفاع المدني) يغلق 230 نقطة غاز عشوائية خلال 48 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه تنفيذا للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من النائب العام، قامت طواقم مشتركة من إدارة السلامة والوقاية بمديرية الدفاع المدني، وإدارة المباحث العامة بالشرطة، والإدارة العامة للبترول، وبالتعاون مع عدد من البلديات، بتكثيف جهود ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية، حيث تم خلال 48 ساعة تنفيذ (327) جولة ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة، جرى خلالها إغلاق (230) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف محافظات القطاع.

وأضافت أنه تم مصادرة (35) جهاز تعبئة وتفريغ تم ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، مشيرةً إلى صدور أوامر قبض من قبل النيابة العامة بحق أصحابها، كما تم مصادرة (72) أسطوانة غاز حجم كبير سعة (48) كجم من النقاط العشوائية.

وأوضحت المديرية، أنه تم إغلاق (4) محطات رئيسية بشكل مؤقت، لتزويدها النقاط العشوائية بالغاز في محافظتي غزة والوسطى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ولفتت إلى أن طواقم الإنقاذ والأمن والسلامة قامت بضبط وتفكيك شبكة تمديدات غاز تحت أرضية غير قانونية بأحد المنازل في حي الشجاعية بغزة، تشكل خطراً على حياة المواطنين، فيما تم توقيف شخص يقوم بتصنيع أجهزة التعبئة والتفريغ وإحالته للنيابة العامة.

وأكدت المديرية، أن الطواقم المختصة تواصل تكثيف جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال بأرقام الطوارئ (102) للدفاع المدني، و(109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، و(100) للشرطة.