حماس تدين رفع علم الاحتلال بمدرسة الراهبات بالقدس

دانت واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سماح إدارة مدرسة الراهبات الوردية، لطالبة برفع العلم الصهيوني في مدرسة بالقدس المحتلة.

واعتبر محمد ثريا رئيس قسم الثقافة والفنون بالحركة، هذه الخطوة جريمة ثقافية لا يمكن السكوت عنها، والتسامح معها في عملية ممنهجية للتطبيع الثقافي مع الاحتلال الصهيوني الذي عمد إلى شطب القضية الفلسطينة من المناهج الفلسطيني.

وقال الأجدر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، " كان من الأجدر بالقائمين على الاحتفال تذكير طلابنا بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد ابناء شعبنا وخاصة الأطفال في القدس وكامل أرض فلسطين".

ودعا جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية للوقوف وقفة جادة في محاسبة القائمين على الاحتفال حتى لا تتكرر هذه الفعلة الشنيعة في المستقبل.