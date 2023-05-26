إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة

اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال وعصابات مستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد أن أقام عشرات المواطنين خطبة وصلاة الجمعة على مشارف الجبل أعقبها انطلاق مسيرة نحو بؤرة إيفتار الاستيطانية المقامة على الجبل.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة رافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان علىى أراضي القرية.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بعد تصدي المواطنين لمستوطنين أحرقوا مركبات ومحاصيل زراعية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية المغير إثر اندلاع المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال ومستوطنيه في المكان.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بين قريتي ترمسعيا والمغير شرق رام الله.

فيما أعلنت وزارة الصحة بوصول إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة المغير.

وأحرق مستوطنوا مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين 5 مركبات، إضافة لـ 270 بالة قش، في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وفي سياق متصل، منع المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في قرية سنجل قضاء رام الله.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.