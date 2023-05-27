كتلة بيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرة نصرةً للأسير دقة

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، إلى المشاركة في مسيرة جماهيرية ستنطلق مساء اليوم السبت، نصرةً للأسير المريض داخل سجون الاحتلال وليد دقة.

وأكدت الكتلة الإسلامية على ضرورة المشاركة الحاشدة في المسيرة المساندة للأسير وليد دقة، وذلك الساعة السادسة من مساء اليوم، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

ويعاني دقة من مشكلتين صحيتين خطيرتين، الأولى تتمثل بسرطان النخاع العظمي، والثانية بخصوص التطور الأخير الذي طرأ على صحته، ما أدى إلى استئصال ثلثي رئته اليمنى إلى جانب أن رئته اليسرى ما زالت تعاني تلوثاً.

ودخل الأسير دقة عامه الـ38 في سجون الاحتلال، ويواجه وضعاً صحياً خطيراً، جراء إصابته مؤخراً بأعراض صحية خطيرة، إلى جانب إصابته بنوع من السرطان يصيب نخاع العظم ويعرف بـ(التليف النقوي).