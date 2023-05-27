(التشريعي) بغزة: الاعتقال السياسي بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

قال المجلس التشريعي يوم السبت، إن اعتقال السلطة واعتداءها على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة خدمة مجانية للاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا وأمنه وكرامته.

وأكد التشريعي في بيان صحفي، أنه تابع باستهجان مشاهد العربدة والتنكيل بأبناء شعبنا من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة، "في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأدن "بشدة" اقتحام عناصر أمن السلطة منزل المواطن علاء عمرو في الخليل واعتقاله والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته، "وتزامن ذلك مع اقتحام مسجد في دورا والاعتداء على المصلين واعتقال إمام المسجد".

وأضاف "إن هذه الممارسات اللاوطنية تمثّل خدمة مجانية لأجندة الاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا".

ودعا التشريعي الكل الوطني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا السلوك "الإجرامي"، "وعدم السماح لعناصر أجهزة السلطة بالتعدي على حرمات البيوت والاعتداء على الأهالي، والعمل على محاسبة المتورطين فيه".

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.