جيش الاحتلال يبدأ غدًا مناورات جوية وبرية وبحرية

من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، غدًا الإثنين، مناورات عسكرية واسعة النطاق، جوًا وبرًا وبحرًا، وتستمر لمدة أسبوعين.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه المناورات ستكون في مختلف المناطق من الشمال وحتى الجنوب.

وذكرت القناة أن المناورات ستحاكي سيناريوهات مختلفة منها حرب على عدة جبهات، وستستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

وبينت أنه سيلاحظ حركة نشطة لمختلف أنواع الطائرات وكذلك للقوات العسكرية في مختلف المناطق.

وقرر الاحتلال، بسبب المناورة، تغيير مسارات الطيران في سماء دولة الاحتلال، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.