حماس: اعتداء أمن السلطة على عائلة (اشتية) مناقض لأخلاقيات شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منزل المعتقل السياسي مصعب اشتية والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح "سلوك جبان وهمجي خارج عن قيم شعبنا".

وأضاف المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد أن "هذا الاعتداء اللاأخلاقي بحجة تعليق عائلته لوحة ترحيب لاستقبال الأسير صهيب، شقيق المعتقل مصعب، قبيل الإفراج عنه من سجون الاحتلال يعبّر عن حالة إفلاس لدى أجهزة السلطة، وتماهٍ كامل مع الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يعتقل ويلاحق المقاومين الأبطال المدافعين عن شعبنا الفلسطيني".

وجددت الحركة المطالبة بالإفراج الفوري عن اشتية وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي التي لا تخدم سوى الاحتلال.