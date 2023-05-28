أكثر من ٢٤٠ اعتداء من الاحتلال والمستوطنين وارتقاء ٤ شهداء الأسبوع‌‎ الماضي

أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ورصد فريق عروبة بين الفترة الفاصلة من تاريخ 20 مايو/أيار حتى 27 مايو/أيار، فعاليات المواجهة والمقاومة الفلسطينية حيث سُجلت 96 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة في كافة الأراضي الفلسطينية. وخلال الأسبوع، سُجل استشهاد 4 فلسطينيين، فيما قامت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب 240 اعتداء ضد الفلسطينيين استهدفت المواطنين والممتلكات والمنازل والأراضي والأشجار والأماكن المقدسة.

وفي توثيق "عروبة" ليوميات الشعب الفلسطيني خلال الأسبوع، شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة 96 نقطة مقاومة مسلَّحة وشعبية، إذ نفَّذ الفلسطينيون 24 عملًا مسلحًا في الضفة الغربية، إلى جانب 72 نقطة مواجهة شعبية: 59 في الضفة، و13 في القدس.

وتخلل فترة الرصد استشهاد 4 فلسطينيين، وهم: الشهيد علاء قيسية برصاص مستوطن بعد محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي الخليل، والشهيد فتحي عبد السلام والشهيد عبد الله أبو حمدان والشهيد محمد زيتون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع 135 فلسطينيًّا: 63 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و25 في القدس، و17 في الداخل (بارتفاعٍ كبيرٍ عن الأسبوع السابق في الداخل بمقدار 10 اعتقالات).

وأظهر الحصاد استمرار الإعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، والتي تستهدف المواطنين والممتلكات والمنازل والأراضي والأشجار والأماكن المقدسة، اذ بلغت اعتداءاتهم 240 اعتداءً، شملت 134 اعتداءً في معظم محافظات الضفة الغربية، و70 في القدس، و13 في جميع محافظات قطاع غزة، و3 اعتداءاتٍ في الداخل (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا كبيرًا عن الأسبوع السابق في الضفة مقداره 29 اعتداءً).

ووفقًا للتقرير، نفَّذت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتٍ بلغ مجموعها 94 اقتحامًا: 66 اقتحامًا لمعظم محافظات الضفة الغربية، و27 اقتحامًا للقدس. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا مقارنةً بالأسبوع السابق مقداره في القدس 12 اقتحامًا ومقداره في الضفة 8 اقتحامات).

ووثقت الأسبوعية استمرار هدم المنشآت، وإيقاف العمل والبناء، وتسليم إخطارات الهدم، اذ هدمت قوات الاحتلال الصهيوني 9 منشآت: منشأة في سلوان بالقدس، و8 منشآت في الضفة 4 منها في الخليل و2 في رام الله و1 في بيت لحم و1 في نابلس. ونفَّذت قوات الاحتلال عملية إيقاف عمل وبناء في نابلس بالضفة. وأخطرت بهدم 11 منشأة في الضفة: 7 في أريحا والأغوار و4 في جنين. (وشهدت الإخطارات بالهدم ارتفاعًا كبيرًا عن الأسبوع السابق في الضفة مقداره 10 إخطارات).

وبين التقرير أن قوات الاحتلال تُواصِل ملاحقتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، اذ نفَّذَت قوات الاحتلال 8 عمليات ملاحَقة للصيادين الفلسطينيِّين في غزة: 2 في رفح، و2 خان يونس، و2 في محافظة غزة، و2 في محافظة شمال غزة في القطاع. ونفَّذت 5 عمليات ملاحَقة للمزارعين الفلسطينيِّين: 4 في خان يونس، و1 في الوسطى بالقطاع. (وقد شهد قطاع غزة ارتفاعًا في عمليات الملاحقة تلك مقارنةً بالأسبوع السابق، مقداره 4 عمليات ملاحقة للمزارعين، و6 عميات ملاحقة للصيادين).

تُضاف إلى تلك الاعتداءات 57 اعتداءً آخَر خارج التصنيفات سالفة الذِّكر، شملت 43 اعتداءً في معظم محافظات الضفة الغربية، و13 في القدس، و3 في الداخل.

فيما نفَّذ المستوطنون الصهاينة 54 اعتداءً: 25 في اعتداءً في الضفة الغربية، و29 اعتداءً في القدس.

يُشار إلى أنّ جُملة الاعتداءات التي يتم رصدها هي فقط التي يتم الإبلاغ عنها وحصرها، فيما تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة العديد من الانتهاكات (الإسرائيلية)، من جنود الاحتلال والمستوطنين لا يتم رصدها.

جدير بالذكر أن تقرير الحصاد يصدر أسبوعيًا عن "مركز عروبة"، ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل مُفصّل، عبر منصات المركز الإعلامية.



