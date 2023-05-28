ميسي يزعج رونالدو برقم إعجازي

كتب ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، لنفسه رقماً قياسياً جديداً في رحلة توهجه هذا الموسم بتحقيق إنجازات فردية بارزة للغاية.

وكان ميسي قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ستراسبورج، بالجولة 37 من الدوري الفرنسي، ما جعل بطل العالم يرفع رصيده إلى 16 هدفا، إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في بطولة "الليج وان" هذا الموسم.

وأشار الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على "تويتر"، إلى أن النجم الأرجنتيني بات أفضل هداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 496 هدفا في 574 مباراة بقميص ناديه الحالي باريس سان جيرمان، والسابق برشلونة الإسباني.

كما تجاوز البرغوث بهذا الإنجاز التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 495 هدفا في 626 مباراة بقميص أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويلعب رونالدو حاليا بصفوف النصر السعودي، حيث انضم إليه في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير/كانون ثان الماضي، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد.

وتزامن الإنجاز التاريخي لميسي في نفس الليلة التي خسر فيها كريستيانو رونالدو، لقب الدوري السعودي، الذي انتزعه فريق اتحاد جدة قبل جولة من انتهاء المسابقة.