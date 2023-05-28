استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، بالرصاص حاجز "دوتان" العسكري، غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص سيارة للمستوطنين وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر عبرية:" إن مسلحون فلسطينيون فتحوا النار قبل قليل على حاجز عسكري لجيش العدو قرب دوتان دون وقوع إصابات، هناك أضرار في مركبة"

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.