إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

أصيب ثمانية مواطنين، اليوم الاثنين، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

اوتمكن المقاومون من إعطاب آلية لجيش الاحتلال، بعد استهدافها خلال الاقتحام، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبتي إسعاف، وألحقت بهما أضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص، كما اعتقلت الشابين: نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.

وكان مقاومون قد نفذوا أمس الأحد، عمليتيّ إطلاق نار في جنين، تسببت واحدة بأضرار في منازل المستوطنين.

واستهدف مقاومون مستوطنة "جان نير" بصليات كثيفة من الرصاص، أدت إلى وقوع إصابات في وحدة استيطانية، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط وبحث عن المنفذين..

ووقعت عملية إطلاق نار ثانية في محيط مستوطنة "دوتان" بجنين، واستنفر جيش الاحتلال قواته في أعقاب العمليتين، وذلك بعد انسحاب المنفذين بسلام.