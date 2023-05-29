شرطة الاحتلال تقتحم مقبرة العراقيب وتعتقل الشيخ صياح الطوري وزوجته

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) من وحدة "يوآف" مقبرة قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، فجر اليوم الإثنين، واعتقلت الشيخ صياح الطوري وزوجته.

وتتبع وحدة "يوآف" الشرطية لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وتنفذ عمليات الهدم المتكررة في العراقيب، وباقي البلدات العربية بالنقب.

وفي مطلع أيار/مايو الجاري، هدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها خيام العراقيب مسلوبة الاعتراف للمرة الـ 216 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وفي كل مرة تهدم سلطات الاحتلال العراقيب، يعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد بأخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتبقى في العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط الاحتلال من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء (الإسرائيلي) بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى ملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.