نماذج امتحانات توجيهي سابقة لمادة الثقافة العلمية توجيهي2023

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نماذج امتحانات توجيهي سابقة لمادة الثقافة العلمية مع الحل

إليكم رابط لاختبارات تجريبية في مادة الثقافة العلمية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي لنهاية الفصل الأول 2022 - 2023.

نماذج امتحانات تجريبية سابقة في الثقافة العلمية للصف الثاني عشر.. توجيهي 2023

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حل أسئلة كتاب الثقافة العلمية توجيهي2023

نرفق إليكم رابط حل أسئلة كتابة الثقافة العلمية توجيهي2023

موعد امتحانات توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى تبدأ يوم الأربعاء 7 من يونيو 2023، والدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

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