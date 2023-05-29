قبائل البادية بغزة تستنكر اعتقال الاحتلال لشيخ قرية العراقيب

استنكر تجمع "قبائل البادية" في قطاع غزة، اعتقال قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب وزوجته فجر يوم الإثنين بعد اقتحام القرية.

وأكد تجمع القبائل في تصريح صحفي، "أن الشيخ الطوري يعتبر أيقونة نضالية، وهو كباقي مشايخ فلسطين المتشبثين بأرضهم وحقوقهم، ويواجه دولة الاحتلال بإرادته الحديدية في معركة البقاء على أرضهم في قرية العراقيب، الأقدم من دولة الكيان المحتل".

وأشار إلى تعرض الشيخ الطوري وأبنائه للاعتقال عدة مرات، "لثنيهم عن معركتهم النضالية والتمسك بأرضهم".

ودعت قبائل البادية لإسناد أهالي قرية "العراقيب" وشيخها في معركتهم، وحمايتهم من بطش الاحتلال ودعم صمودهم ونضالهم.

وذكرت مصادر فلسطينية في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرية "العراقيب"، واعتقلت كلا من الشيخ صياح الطوري ونجله عزيز وزوجة نجله.

وهدمت سلطات الاحتلال القرية للمرة الأولى في تموز/يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها بعد كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية "العراقيب"، ولكن سكانها يصرّون على البقاء في أرضهم، رغم الهدم المتكرر لها.

ويقطن في القرية 22 عائلة، يبلغ عددهم نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية.