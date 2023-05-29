مستوطنون يحرقون أشجارا في نابلس والاحتلال يهدم منازل في الضفة

أحرق مستوطنون اليوم الاثنين، أشجارا في نابلس، فيما هدمت قوات الاحتلال منازل في أريحا وبيت لحم، واقتحمت الموقع الأثري في سبسطية.

وتسلل عدد من المستوطنين من أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة في نابلس، وأحرقوا أشجار نخيل مزروعة داخل مقبرة البلدة، وتصدى لهم الأهالي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وتشهد البلدة اعتداءات شبه يومية من المستوطنين، في محاولة منهم فرض أمر واقع عقب قرار عودتهم إلى أراضي "حومش" المخلاة منذ العام 2005.

وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، منزلا في قرية أرطاس، جنوب المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "واد عميرة" وهدمت منزلا يعود للمواطن إبراهيم محمود عايش، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا شرق أريحا، بعد اقتحامها منطقة "سما أريحا"، معززة بآليات عسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بأن المنزل تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، يعود لمواطن مقدسي، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط إطلاق للرصاص والغاز السام المسيل للدموع.