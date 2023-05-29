معروف: تأخر صرف المنحة القطرية له علاقة بترتيبات تجديدها

قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين، إن تأخر صرف المساعدات النقدية (منحة قطر) للأسر المتعففة في قطاع غزة، له علاقة بترتيبات وإجراءات مرتبطة بتحويل وتجديد المنحة.

جاء ذلك في تصريحٍ مقتضب صدر عن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف وصل "الرسالة نت".

وتحدث "معروف" عن وجود تحديدات كبيرة أمام المالية لصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة بنفس النسبة المقررة ككل شهر، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتصرف قطر منحة إنسانية شهرية بواقع 100 دولار، دعمًا للأسر التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت تتم عملية توزيع المنح من خلال الأمم المتحدة، وعبر أكثر من 300 مركز توزيع في محافظات قطاع غزة.