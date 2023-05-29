بالصور مستوطنون يعيدون بناء مستوطنة حوميش المخلاة

أعاد عشرات المستوطنين مساء اليوم الإثنين، بناء مستوطنة "حوميش" المخلاة بين محافظتي جنين ونابلس، بعد قرار إسرائيلي يتيح لهم إعادة احتلال المستوطنة المخلاة قبل 18 عاماً.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري، وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالانت" على قرار يتيح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حوميش" شمالي الضفة الغربية، والتي أخلاها الجيش عام 2005.

وأصدر "غالانت" تعليماته للجيش بإصدار أمر يسمح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حوميش"، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.

وسبق ذلك مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 21 مارس/ أذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، ما يعزز شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية.