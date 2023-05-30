مقاومون يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم

تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الثلاثاء، لاقتحام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم نور شمس بطولكرم، وخاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفشل المقاومون اقتحام قوات الاحتلال ومحاولتهم اعتقال عدد من المطاردين، وسط صيحات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة من أهالي المخيم.

وهتف أهالي مخيم نور شمس بشعارات مشيدة ببسالة المقاومين وإفشالهم لاقتحام الاحتلال، وإجباره على الانسحاب دون اعتقال أيٍ من المطاردين.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم عسكر القديم.

وأسفرت مداهمات الاحتلال في نابلس عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والرضوض والاختناق، إلى جانب أخذ قوات الاحتلال قياسات منزل الشهيد حسن قطناني.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في شارع الاتحاد بمنطقة الجبل الشمالي، وأخذت قياسات منزل الشهيد حسام سليم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.