القيادي مرداوي يشيد ببسالة المقاومين في التصدي لجيش الاحتلال بطولكرم

أشاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، ببسالة المقاومين وتصديهم البطولي لاقتحام جيش الاحتلال ومداهماته في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

ووجه مرداوي التحية للثابتين والمجاهدين في المخيم، مشدداً على أنهم يرسمون “صورة المجد التليد”، بعد إفشالهم محاولة الاحتلال اعتقال عدد من المطاردين.

وأشار إلى احتفاء أهالي مخيم نور شمس بالمقاومة، لدورها في إفشال عملية الاحتلال العسكرية، بعد مداهمة جنود الاحتلال المخيم وتخريبهم للممتلكات الفلسطينية.

وتصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم، لاقتحام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم نور شمس بطولكرم، وخاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال.

وأفشل المقاومون اقتحام قوات الاحتلال ومحاولتهم اعتقال عدد من المطاردين، وسط صيحات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة من أهالي المخيم.

وهتف أهالي مخيم نور شمس بشعارات مشيدة ببسالة المقاومين وإفشالهم لاقتحام الاحتلال، وإجباره على الانسحاب دون اعتقال أيٍ من المطاردين.