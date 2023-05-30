قوات الاحتلال تخطر 18 منشأة فلسطينية بالهدم غرب سلفيت

وجه جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، إخطارات لـ 18 منشأة فلسطينية بوقف العمل والبناء والهدم، في بلدة دير بلوط، غرب مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير يوسف عبد الله، إن الاحتلال سلّم إخطارات بوقف العمل والبناء بمنازل قيد الإنشاء وبعضها مأهول بالسكان ولغرف زراعية في منطقة (ظهر الرُجال) شمال غرب البلدة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن جنود الاحتلال قاموا بتبليغ المواطن أحمد عبد الله بأنه سيتم هدم منشأته التجارية في باب دير بلوط خلال اليومين القادمين، بدعوى وجودها في منطقة مصنفة (ج).

وأشار إلى أن الاخطارات وُزّعت على 5 منازل وغرف زراعية، و12 منزلًا مأهولًا، إضافة لمنزل واحد قيد الإنشاء.

من جانبه، اعتبر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن هذه الاخطارات نوع من التهديد والإجراءات الباطلة. مؤكدًا: “وسيبقى السكان فوق أرضهم مهما كلف الأمر ورغم إجراءات الاحتلال التعسفية”.

وشدد كميل على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتفريغ السكان المحليين من هذه المنطقة لصالح توسعة البؤر الاستيطانية وإقامة المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن عدد الاخطارات التي تم تسليمها من قبل سلطات الاحتلال في بلدة دير بلوط خلال الأشهر الماضية ولغاية اليوم بلغت نحو 86 إخطارًا.

وكالة الرأي