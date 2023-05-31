النيابة بغزة تتوعد المتخلفين عن سداد الأموال في قضية (تكنوإليت)

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن تسديد المبالغ في قضية شركة (تكنو إليت)، مطالبة إياهم بتسليمها فورا.

وقالت النيابة في تصريح صحفي: "إن المستشار النائب العام محمد النحال أصدر تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة (تكنو إليت)، إيهاماً من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، كونها أموالاً متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز".

وشدد أن على أولئك المواطنين التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّباً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنُص عليه القوانين النافذة.