المرور بغزة: سنشدد الإجراءات بحق مرتكبي المخالفات الخطيرة

قالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها ستشدد من إجراءاتها بحق المركبات والدراجات النارية التي ترتكب مخالفات خطيرة تسبب خطراً على حياة المواطنين، وذلك مع دخول موسم الصيف وبدء الإجازة الصيفية.

وأضافت إدارة المرور في تصريح صحفي: أنه "سيتم تكثيف الانتشار وتشديد الإجراءات بحق المركبات التي تقوم بالمخالفات الخطيرة المتمثلة بالسرعة الزائدة، أو السير في الاتجاه المعاكس، أو قطع الإشارة الضوئية، وخصوصاً الدراجات النارية".

وذكرت أنه "نظراً لما يشهده موسم الصيف من تزايد لحركة المواطنين والمركبات، خصوصاً على الخط الساحلي أو في الشوارع الرئيسية وحول الأماكن الحيوية، فإن ذلك يتطلب مزيداً من إجراءات التشديد بحق من يتسبب بالحوادث التي تشكل خطراً على حياة المواطنين".

وبينت أن ذلك يأتي في إطار تنظيم الحركة المرورية، ولتفادي الازدحام والحوادث؛ حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم.

وأهابت بالمواطنين والسائقين مزيداً من الالتزام بقوانين السير لاسيما في ظل موسم الصيف، بما يحقق السلامة المرورية ويساهم في تفادي الحوادث الخطيرة.

وحذرت مستخدمي الدراجات النارية والهوائية من القيام بالحركات البهلوانية التي تشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق وتتسبب بحوادث مرورية، وخصوصاً على الخط الساحلي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبون ذلك.