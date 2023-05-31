حماس تدين تنظيم الاحتلال مسيرة لـ(الشواذ) في القدس

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بشدة سماح سلطات الاحتلال بتنظيم مسيرة استفزازية لـ"الشواذ" والتي من المقرر لها أن تجوب شوارع القدس المحتلة يوم الخميس، وكذلك السماح بتنظيم حفل استيطاني تهويدي يوم الجمعة في منطقة القصور الأموية قرب المسجد الأقصى المبارك، في محاولة (إسرائيلية) رامية لتغيير هوية المدينة المقدّسة

ودعا الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط إلى التصدي لتلك الإجراءات دفاعاً عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال في المحافل الدولية لوقفها، ولتعزيز مقاطعة الاحتلال على الصعد كافّة.