مصرع (إسرائيلية) بعد 22 عامًا على إصابتها بعملية فلسطينية

لقيت (إسرائيلية)، عند منتصف الليل، مصرعها متأثرةً بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية استشهادية نفذها ناشط في حركة حماس عام 2001 في القدس المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن (الإسرائيلية) التي تدعى "حنا طوفا فينير نخنبرغ" كانت في حالة غيبوبة، وكانت تتلقى العلاج في مشفى مختص، قبل أن تنقل منذ 3 أسابيع إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر تدهور حالتها الصحية، ليعلن عن وفاتها هذه الليلة.

وكان الشاب عزالدين المصري فجر نفسه داخل مطعم سبارو في القدس المحتلة في ذاك العام، ما أدى لمقتل 15 (إسرائيليًا)، ويرتفع عددهم الليلة إلى 16.