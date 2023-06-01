مستوطنون يسيّجون أراضي في الأغوار الشمالية

سيّج مستوطنون، اليوم الخميس، مساحات من الأراضي في الأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر محلية، فإن أكثر من 10 مستوطنين سيّجوا مساحات من الأراضي شمال منطقة "أم العبر" وغرب الشارع الرئيس المسمى "90".

وأوضحت المصادر، أن الأراضي التي يعمل المستوطنون على تسييجها كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقها في الماضي، بذريعة أنها "محميات طبيعية".

يذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم ذرائع ومسميات عديدة لتسهيل الاستيلاء على المزيد من أراضي الأغوار ومنع المواطنين من استخدامها، ومن هذه المسميات "المحميات الطبيعية"، وفي وقت لاحق يتم منح مساحات من هذه الأراضي المستولى عليها للمستوطنين