نقابة المهندسين بنابلس تستنكر اعتقال أجهزة السلطة لنائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية المهندس براء جرارعه

استنكرت نقابة المهندسين في نابلس، اعتقال الأجهزة الأمنية للمهندس براء جرارعة نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية وعضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين.

وقالت النقابة في ببيان لها: "إن اعتقال الناشط النقابي جرارعة المعروف بانتمائه الوطني وخدماته المهنية والمجتمعية يُعدّ تعديا خطيرا على حرية الرأي والتعبير لشخصية منتخبة عبر صناديق الاقتراع".

وأوضحت أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه الخطوة مطالبة الأجهزة الامنية بالإفراج الفوري عن المهندس جرارعة.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التدخل لمنع الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي أو على خلفية العمل العام لما في ذلك مصلحة مجتمعية وحفظاً للسلم الأهلي.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة، المهندس براء ياسين جرارعه نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، وعضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين بنابلس، بعد استدعائه للمقابلة صباح يوم أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر حقوقية بأن جرارعه اعتقل بعد تلقيه استدعاءً من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس، للمرة الثانية خلال عدة أشهر.

والمهندس جرارعه، أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي لدى أجهزة السلطة عدة مرات، ويحمل شهادة الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية.

وعام 2021 كان المهندس جرارعه، ضمن قائمة التآلف الهندسية التي حصلت على ثقة المهندسين بفوزها في جميع مقاعد لجنة فرع نقابة المهندسين بمدينة نابلس.

وللمهندس جرارعة بصمات واضحة في خدمة بلدة عصيرة الشمالية وتوفير مشاريع للبنية التحتية، كما ساهم بفتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم في البلدة.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من عشرات المواطنين معظمهم أسرى محررون وطلبة جامعات، ونشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.