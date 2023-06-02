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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة

الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا من، الأسير المحرر سالم زيدات، والشقيقين قصي وعدي زيدات من بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر معن الشاعر بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

وشملت الاعتقالات( الإسرائيلية)، الشاب رائد عطاطرة من يعبد جنوب مدينة جنين.

ويشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات يومية في مناطق الضفة الغربية تطال مواطنين وأطفال ونساء، بعد أن يتم اقتحام منازلهم والتنكيل بهم.

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https://alresalah.ps/p/284262

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