الاحتلال يعتقل متضامنين أجانب خلال مسيرة بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة متضامنين أجانب، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق الذي يربط المسافر ببلدة يطا، وأوقفت العمل في المنطقة، بالإضافة لمنع طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق.

وفي سياق متصل، ألحق مستوطنو مستوطنة "متسئير يائير" أضراراً بمئات الأشجار، خلال رعيهم أغنامهم في منطقة السمرة بالمسافر.

ويواصل المستوطنون جولاتهم الاستفزازية ورعي أغنامهم في أراضي مواطنين من عائلات المخامرة، والجبارين، وأبو فنار بمسافر يطا، ما تسبب بأضرار بالغة في أشجار زيتون ولوزيات، وكرمة.