حزب الله للميادين: نرفض زج إسمنا بالتحقيق في مقتل جندي إيرلندي جنوب لبنان 

استنكر حزب الله، اليوم الجمعة، إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، للميادين نت، غداة اتهام مصدر قضائي لبناني، عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، باتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً)، وإصابة ثلاثة من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول/ديسمبر، جرّاء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.