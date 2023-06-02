"العلامي": تراجع تدريجي على درجات الحرارة الليلة

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن درجات الحرارة ستشهد تراجعاً تدريجياً الليلة على الكتلة الحارة، مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية.

وأوضح العلامي أن درجات الحرارة وصلت إلى 46.7 مئوية في الأغوار الجنوبية، و42 درجة في كثير من المناطق السهلية والساحلية، و36 درجة في مدينة القدس.

وتستمر درجة الحرارة بالتراجع وتخف وطأة الأجواء الحارة يوم غدٍ السبت.

وفي السياق، حذر الدفاع المدني من الكتلة الهوائية الحارة، مهيباً المواطنين بالتزام ببعض التعليمات لتخطي الموجة بسلام.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة منذ أمس الخميس، تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، ويكون الجو حارًا وجافًا في معظم المناطق.