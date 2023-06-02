بعد زيادة مخزونات النفط الخام.. أسعار النفط تواصل صعودها

تواصل صعود أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أمريكية زيادة في مخزونات النفط الخام، بحسب ما أفادت به صحف أمريكية.

وأوضحت الصحف أن العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 0.96 % إلى 70.77 دولار للبرميل الواحد، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.01 % إلى 75.03 دولار للبرميل.

وأغلقت أمس، أسعار النفط التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.3 % في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنحو 3 %.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام ‏ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج ‏التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.‏

وتترقب أسواق النفط اجتماع "أوبك+"، المقرر عقده في 4 يونيو / حزيران 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير.