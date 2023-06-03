الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون اليوم الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.