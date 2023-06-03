اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة بلدات وقرى في الضفة.

ففي طولكرم تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة فجر اليوم، لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث تعرضت لإطلاق رصاص وتفجير عبوات محلية الصنع.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة دوار الشهداء جنوب المدينة، بينما اندلعت مواجهات في بلدة قباطية وقرية جلبون شرقاً أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من الخليل، وبلدة بيت أمر شمال المدينة، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين عرف منها منزل المواطن نادر العلامي.

وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما تعرضت المنطقة الشرقية من المدينة وقرية دير شرق شمال غرب نابلس لاقتحامات ومداهمات للمنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير دبوان شرق رام الله، وفتشت عدة منازل بعد مداهمتها وتخريب محتوياتها.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الشابين المقدسيين مصطفى أمجد غروف وحمزة محمد علي قبل اعتقالهما.

وخلال الأسبوع الماضي، وثق مركز المعلومات الفلسطيني (معطى)، 242 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، واستشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل (إسرائيليين) وإصابة 5 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية 31 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى تحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية.

وفجر المقاومون 9 عبوات ناسفة، وأحرقوا 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى المواطنون لـ 32 محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

كما شهدت الضفة مواجهات في 87 نقطة، إلى جانب 4 مظاهرات، و62 عملية إلقاء حجارة.

حرية نيوز