إليك رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي في مصر 2023، يبحث الكثير من الأفراد في مصر عن رابط نتيجة شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في مصر.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة والجيزة المحافظات برقم الجلوس، والرقم القومي.. سيطرت على محرك البحث «جوجل» بعد دقائق من اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ شهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بنسبة نجاح تجاوزت ٨٥.١%، بعد أن بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة خاض منهم الامتحانات ١٨٤٣٥٢، ونجح ١٥٦٧٩٩ طالبا وطالبة.



ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها اليوم السبت 3 يونيو 2023، أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

طريقة التسجيل

ا- اضغط هنا للدخول إلى الموقع.

2- إدخال رقم الجلوس.



3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.



3- اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023.



4- إدخال أسم الطالب ثلاثيًا ورقم جلوس الترم الثاني.



5- الضغط على كلمة النتيجة لتظهر نتيجة جميع مواد الترم الثاني بالدرجات.

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