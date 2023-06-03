عائلة السخل تطلق صرخة لأحرار نابلس لوقف ملاحقة وتضييق أجهزة السلطة

أطلقت عائلة السخل صرخة ومناشدة لأحرار وشرفاء نابلس، بالتدخل لوقف اعتداءات وتضييق أجهزة أمن السلطة بحق العائلة.

وقال أنور سعدي السخل الذي تلاحقه أجهزة السلطة في رسالة له، إن عائلته تعاقب دون ذنب أو تهمة، ويضيَّق عليهم في رزقهم وتغلق محلاتهم دون حق وتُداهم منازلهم ويُزج بهم في سجون السلطة.

وناشد السخل أصحاب الضمائر الحية، وكل العقلاء أن يكون لهم بصمةٌ، لإنهاء ملف ملاحقتهم المتواصل دون سبب.

وأوضح أن منزلهم غطاه الحزن، إثر ما يتعرض له من إبعاد وملاحقة واعتقال، في ظل ما تعانيه أمه من مرض وهي بحاجة لأبنائها بجانبها.

وأغلقت أجهزة السلطة قبل يومين فروع متجر (دريم مول) في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للضغط على أصحابه لتسليم ابنهم أنور السخل لجهاز (الوقائي).

وأفاد صاحب المول التجاري طارق السخل على صفحته في (فيس بوك)، أن أجهزة السلطة أغلقت فروع متجرهم حتى تسليم شقيقه أنور لجهاز (الوقائي)، مشيرا إلى أن شقيقه مصطفى لا يزال قيد الاعتقال السياسي، فيما أفرج عن شقيقه رائد قبل بضعة أيام.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من 30 مواطناً بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات ونشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

حرية نيوز