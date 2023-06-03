الجيش المصري: مقتل فرد أمن أثناء ملاحقة مهربين على الحدود مع (إسرائيل)

أعلن الجيش المصري، السبت، أن فرد أمن مصريا قتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود المصرية مع (إسرائيل).

وأوضح الجيش في بيان رسمي أنه "فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وتابع: "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن ثلاثة من جنوده قتلوا في حدث أمني غير عادي، صباح اليوم السبت، على الحدود المصرية، كما استشهد شاب مصري في تبادل لإطلاق النار.

وكانت القناة 12 العبرية ذكرت بأن حدثًا أمنيًا غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر، مشيرة أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وأشار موقع والا العبري أن الجيش (الإسرائيلي) دفع بمزيد من القوات إلى منطقة الحدث.

يذكر أن الحدث وقع عند معبر(نيتسانا) الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين (إسرائيل) ومصر.

واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً، ومع مرور الأيام، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث، حيث يشتبه الجيش (الإسرائيلي) بأن المسلح قد عبر الحدود في وقت سابق.