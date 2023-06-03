خبير عسكري لبناني: عملية (نيتسانا) اختراق أمني كبير للاحتلال

أكدّ أمين حطيط الباحث العسكري اللبناني، أنّ عملية اطلاق النار التي وقعت على الحدود المصرية مع الكيان وأدّت لمقتل 3 جنود (إسرائيليين)، وارتقاء جندي مصري، بمنزلة اختراق أمني خطير وكبير للاحتلال.



وعدّ حطيط في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" العملية بالثغرة الكبيرة في التدابير الأمنية (الإسرائيلية)، وفشل ذو طبيعة ميدانية وبعد استراتيجي.



وأوضح أن الاحتلال كان يتصور جبهته الجنوبية باستثناء غزة آمنة ومطمئنة؛ ليتفاجئ بوجود ثغرات كبيرة في جدار التحصين بهذه الجبهة.



وبيّن حطيط أن هذه الثغرات ستبقي حالة القلق والأرق لدى الاحتلال من الوجهة الأمنية، كما أنها تعاظم مخاطره على صعيد فشله الأمني وتحدياته الاستراتيجية.



ورأى أن ّما يحدث يساهم من الناحية العملية في ترجمة وحدة الساحات كشعار يمكن تحقيقه، مضيفا: "صحيح أن ذلك لا يأتي ترجمة لسياق رسمي في الجبهة الجنوبية؛ لكنه يبقيها من الناحية العملية موضع استنزاف ومشاركة غير مباشرة في ارباك الاحتلال".



وأوضح أن هذا لن يتوقف، فالسنوات الماضية أثبتت أن الجبهة الجنوبية لديها كثير من الثغرات التي تدفع الاحتلال لابقاء حالة التأهب الميداني الدائم، وهي استراتيجيا تصنفها كجبهة رخوة وليست آمنة كما يحلم الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن ثلاثة من جنوده قتلوا في حدث أمني غير عادي، صباح اليوم السبت، على الحدود المصرية، كما استشهد شاب مصري في تبادل لإطلاق النار.

وكانت القناة 12 العبرية ذكرت بأن حدثًا أمنيًا غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر.

يذكر أن الحدث وقع عند معبر(نيتسانا) الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين (إسرائيل) ومصر.

واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً، ومع مرور الأيام، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.