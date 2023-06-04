مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في طولكرم وجنين

أطلق مقاومون النار فجر اليوم الأحد صوب قوات الاحتلال في مدينتي طولكرم وجنين، بينما اندلعت مواجهات في القدس والخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين".

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي فقوعة وجلبون في جنين، وسط مواجهات ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

وسبق أن نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين في شارع سهل يعبد قرب مستوطنة "ميفو دوتان" جنوب غرب جنين.

وفي طولكرم أطلق مقاومون النار على تجمع لقوات الاحتلال في أطراف مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي القدس المحتلة اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز صوب الشبان.

وكانت بلدة بيت أمر شمال الخليل قد شهدت أيضاً مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي على منازل المواطنين.

واستهدف الشباب الثائر آليات جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر بالزجاجات الحارقة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل 25 عملاً مقاوماً أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 20 نقاط.