أبرز الفعاليات التضامنية مع فلسطين

أعلنت حركة المقاطعة عن يوم للعمل ضد شركة الملابس والمستلزمات الرياضية بوما الداعمة للاحتلال (الإسرائيلي)، وذلك في 24 يونيو الجاري، للمطالبة بإنهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم (الإسرائيلي)، الذي يضم فرقًا من المستوطنات (الإسرائيلية).

تحذيرات من خطورة وضع الأسير دقة الصحي ودعوات للتضامن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، والمعتقل منذ 38 عامًا، مازال صعبًا وخطيرًا، ما يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته، بينما دعت جهات دولية للتضامن معه وتنظيم فعاليات للمطالبة بإطلاق سراحه.

عريضة للتضامن مع الطالبة فاطمة ردًا على حمة التحريض ضدها

أطلقت مؤسسة Within Our Lifetime عريضة تضامنية مع الطالبة، فاطمة محمد، خريجة كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، وسط التحريض الشديد ضدها والتهديدات بالقتل، على خلفية خطاب انتقدت فيه الاحتلال خلال حفل التخرج.

إطلاق سراح اثنين من نشطاء حركة فلسطين في بريطانيا

أعلنت حركة فلسطين أن السلطات البريطانية أطلقت سراح اثنين من الناشطين بعد 18 يومًا من اعتقالهما بتهمة تفكيك مصنع أسلحة إسرائيلي في نيوكاسل، وسط تواصل فعاليات الحصار المفروض على مصنع الأسلحة الإسرائيلي في ليستر لليوم الـ35 التوالي.

نزهات في بريطانيا تضامنًا مع القضية الفلسطينية

دعت حملة أصدقاء الأقصى في بريطانيا لتنظيم نزهات في جميع أنحاء البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، قائلة: "كل ما عليك القيام به هو نزهة في أي مساحة خضراء مع رفع الأعلام والشعارات الفلسطينية".