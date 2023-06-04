الاحتلال يحكم على الأسير القسامي معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، على الأسير القسامي معاذ صالح النجار "حامد"، بالسجن المؤبد مرتين، وغرامة مالية مليون و90 ألف شيقل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير معاذ حامد من بلدة سلواد برام الله، في شهر نيسان العام الماضي، بعد ملاحقة استمرت 7 سنوات.

يذكر أن المجاهد القسامي معاذ حامد نفذ في 29/6/2015 عملية “مستوطنة شفوت راحيل” بإطلاق النار على سيارة مستوطنين، قتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرين بجراح.

وحامد أحد أعضاء خلية سلواد القسامية، التي أصدر الاحتلال حكما بالمؤبد بحق ٣ من أفراد خليته وهم: أمجد النجار وعبد الله حامد وفايز حامد.

واعتقل حامد سبع سنوات في سجون أجهزة السلطة، واعتقله الاحتلال العام الماضي فور خروجه، كما هدم الاحتلال منزل عائلته قبل سنوات من اعتقاله.

وبإصدار حكم المؤبد على حامد يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى "559" أسيرًا، منهم 13 أسيرا من سلواد أعلاهم حكما الأسير القائد إبراهيم حامد.