قرية المغير مغلقة لليوم الـ21 على التوالي

لليوم ال21 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، إغلاق مدخلي قرية المغير، شرق مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم التي لا تستطيع عبورها سوى مركبات الدفع الرباعي.

وأضاف أن المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحاً والثانية ظهراً.

يذكر أن قوات الاحتلال فتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقا.