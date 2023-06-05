شاهد| لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة يوم أمس الأحد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وعددًا من قيادات حركة الجهاد من الداخل والخارج .

وناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات صهيونية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، كما تم مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا شعبنا المختلفة.

وأكد المجتمعون على مضي شعبنا في خيار المقاومة الذي يمثل الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وقد تطرق الطرفان إلى ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا، كما أكدا أهمية دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة.

واستحضر المجتمعون في بداية اللقاء الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا مؤخراً، مؤكدين أن دماءهم الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة شعبنا المستمرة.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من قيادات الحركة قد زاروا مساء السبت النخالة في مقر إقامته لتقديم التعزية للإخوة في حركة الجهاد باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.



















