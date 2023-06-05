ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام من جانب أعضائها في 2024.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب القادم، بنسبة 1.85 %، أي زادت 1.4 دولارا لتصبح 77.6 دولارا للبرميل.

إضافة إلى ذلك، زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز، بنسبة 2 % أو 1.45 % إلى 73.21 دولارا للبرميل.

بدوره، قال تحالف "أوبك+"، أمس، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام إلزاميا، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال العام القادم، من مستويات أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وذكر التحالف في بيانه، أن مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف، سيبلغ 40.46 مليون برميل يوميا، من مطلع العام القادم وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر.

وقرر أعضاء في تحالف "أوبك+" أيضًا، تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط حتى نهاية 2024، مقارنة مع الموعد السابق المقرر في نهاية 2023.

وقال الأعضاء في بيان مشترك، إن الخفض الطوعي، يضاف إلى خفض إلزامي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا يبدأ مطلع العام القادم، ويستمرا عاما كاملا.

في السياق، أعلنت السعودية عن تنفيذ خفض طوعي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو/تموز القادم، ولمدة شهر واحد قابل للتمديد.