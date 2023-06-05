فصائل: إعدام الطفل التميمي جريمة منظمة

نددت فصائل فلسطينية بـ "جريمة" استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي (24 شهرًا)، من بلدة النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.

"حماس" تدعو لوضع الاحتلال على قوائم العار..

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أطفالنا، وآخرها الطفل التميمي، الذي اغتال الاحتلال طفولته البريئة بالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، ليوجب وضع الاحتلال على قوائم العار في استهداف الأطفال.

وشددت "حماس" على ضرورة العمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأردفت: "شعبنا لن تثنيه جرائم الاحتلال وانتهاكاته عن مواصلة طريق الكفاح والمقاومة دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، وحتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

"المقاومة الشعبية": إعدام الطفل التميمي إرهاب منظم..

من جانبها، نعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي. مؤكدة أن ما حصل "عملية إعدام" تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها.

ووصفت "المقاومة الشعبية" في تصريح لها تلقت "الرسالة نت" نسخة منه اليوم، ما حدث مع الطفل التميمي بأنه "إرهاب منظم".

وتابعت: "ما حدث جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية والممارسات الاحتلالية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.