افتتاح سفارة إيران في السعودية غدًا الثلاثاء

من المقرر أن تفتتح طهران سفارتها لدى الرياض يوم غدًا الثلاثاء، بعد سبع سنوات من القطيعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، عن افتتاحها سفارة بلادها لدى الرياض رسميا، يوم غد الثلاثاء.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جده وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء".

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين طهران والرياض، والذي رعته بكين في مارس / آذار الماضي.

والجمعة الماضية، عقد لقاء بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لبحث سبل تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران في الـ 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران توقيع اتفاق لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.