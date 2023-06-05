رئاسة السلطة ترفع شكوى ضد ائتلاف (أمان)

رفعت رئاسة السلطة شكوى ضد ائتلاف أمان بذريعة (التشهير وقذف مقامات عليا)، على خلفية التقرير السنوي الذي كشفت فيه أمان فساد شخصيات بالسلطة.

واستنكرت (أمان) في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، "استدعاء مسؤولين اثنين منّا للتحقيق بناء على شكوى قدمها ديوان الرئاسة للنيابة العامة بتهمة "التشهير وقذف مقامات عليا"؛ بسبب تفاصيل قضية تبييض تمور المستوطنات ضمن التقرير السنوي الـ15 الذي أصدرناه حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد".

ودعت الحاكمين لاتخاذ قرارات لمصلحة المواطنين والمنفعة العامة بناءً على تقاريرنا؛ بهدف استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشأن والمال العام.